Bonus ristrutturazioni dal 2025 detrazioni dimezzate e incentivi solo per la prima casa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ancora alle prese con le problematiche legate al Super, il governo si prepara a inasprire le misure suglifiscali per leedilizie e l’energia. A partire dal, le agevolazioni saranno notevolmente più selettive, concentrate e controllate, focalizzandosi su obiettivi ambientali specifici. In pratica, ciò significa la fine deiper le seconde case e le residenze di lusso, conriservati esclusivamente alle abitazioni meno efficienti e agli interventi più utili, accompagnati da supporti finanziari per i redditi più bassi. Stretta sulA partire dal 1° gennaio del prossimo anno, il contributo fiscale per la manutenzione e il restauro scenderà dal 50% al 36%. Inoltre, anche la soglia massima di spese agevolabili per ciascuna unità abitativa sarà fissata a 48mila euro.