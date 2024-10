Scoppia la gomma di un aereo | chiusa momentaneamente la pista di Orio al Serio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024)altemporaneamente ladell’aeroporto dial. Imprevisto nella mattinata di martedì 1 ottobre allo scalo bergamasco, dove un velivolo ha segnalato gravi problemi tecnici ed è rimasto bloccato: attorno alle 8, una volta completato l’atterraggio, infatti, ladel carrello di unRyanair decollato da Barcellona è esplosa, impedendo allo stesso di liberare l’area. In attesa che la situazione venga risolta, l’operatività è sospesa: i voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni fino alla completa riapertura. Già una ventina i voli segnalati in ritardo rispetto all’orario schedulato (sia in partenza che in arrivo), dirottati rispettivamente a Malpensa e Verona gli aerei WizzAir da Tirana e Ryanair da Budapest.