Rigoroso e classico il primo fantasiosa e colorata la seconda insieme mettono in campo un outfit autunnale da urlo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inutile negarlo. Il vecchio detto che gli opposti si attraggono è quanto di più azzeccato esista. E questo è ancora più vero quando si parla di moda, dove i contrasti sono il modo più semplice per dare vita a qualcosa di nuovo ed estremamente interessante. Il look che abbiamo deciso di prendere in esame oggi è l’esatta conferma di quanto appena detto, puntando sull’accostamento tra blazer nero e gonna stampata. Qua si mette fortemente in risalto quanto i due capi protagonisti siano diversi tra loro, non solo nel colore ma anche nel mood e nello stile. Nonostante questo, però, il risultato è del tutto convincente. Grazie anche alla complicità di alcuni accessori insoliti e ben scelti che aggiungono un twist tutto nuovo e accattivante.