Precedenti Inter-Stella Rossa | ricordo lieto in Champions League

(Di martedì 1 ottobre 2024) In vista disono due. Entrambi risalgono allo stesso anno e hanno lasciato unai nerazzurri. I– Quello di stasera sarà l’numero tre. I duetra le due squadre italiane sono avvenuti in, entrambi nel 1980-1981. Si è trattato, in particolare, dell’andata e del ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Il doppio confronto si è manifestato nella vittoria per 1-0 a Belgrado e nel pareggio per 1-1 a San Siro. L’aggregato di 2-1 ha consentito ai meneghini di approdare alle semifinali di quella edizione della, poi conclusasi con l’eliminazione dalla competizione per mano del Real Madrid.