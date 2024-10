Osimhen rompe il silenzio ma snobba il Napoli | Ora mi sento a casa Valgo più di 100 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Victorè tornato a parlare dopo l’addio dal, ma hato completamente gli azzurri: tutte le sue dichiarazioni dalla Turchia Ha lasciato ilall’inizio del mese di settembre, ma da allora Victornon ha mai parlato del suo passato. Non un post su Instagram, non una storia social. Neanche una minima dichiarazione. Niente di niente. Il nigeriano ha voluto rinnegare quello che è stato il suo percorso in azzurro e che lo ha portato a vincere uno storico Scudetto e a diventare l’idolo di moltissimi tifosi partenopei. Il prestito al Galatasaray, arrivato in extremis e quando il calciomercato era già finito in Italia, è arrivato con non poche difficoltà. E’ evidente a tutti che Victor avrebbe voluto lasciaremolto prima, per unirsi a qualche club di Premier League, ma l’offerta giusta non è mai arrivata ad Aurelio De Laurentiis.