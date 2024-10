Napoli capolista è il metodo Conte | i 3 segreti dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilè in testa alla classifica di Serie A, merito di Antonioe del suodi lavoro: i 3per questo inizio di stagione Antoniosta già facendo sognare i tifosi del. Il tecnico leccese ha trasformato una squadra morta, che era reduce da un terribile decimo posto in campionato, nelladella Serie A. Il suo calcio non sarà spettacolare come quello di Luciano Spalletti, ma è sicuramente concreto e, soprattutto, a livello mentale a revitalizzato un gruppo allo sbando e ormai senza energie. Dopo lo scossone della prima giornata di campionato contro il Verona, l’arrivo di innesti di lusso sul mercato ha permesso di lavorare su una rosa all’altezza di una lotta Champions che si fa agguerrita.