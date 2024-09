La salute mentale dopo il covid tra ansia e ritorno in classe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Secondo una ricerca commissionata dall’Ordine Toscano degli psicologi nel periodo post pandemico l’fra i ragazzi è aumentata del 30%. Anche i giovani fiorentini hanno sempre più bisogno di supporto, così come i genitori sono chiamati ad affrontare scelte complesse per aiutare i loro figli ad affrontare le sfide del futuro, a partire dalla scuola. Ad esempio, di fronte all’, alle difficoltà, è meglio rafforzare l’alleanza con loro o spingere sul rispetto delle regole? Per essere efficaci è bene essere più o meno amici dei propri figli? Questo è anche l’esempio di una scelta importante che in Toscana potrà essere affrontata anche con lo psicologo di base, introdotto nella nostra regione con otto professionisti.