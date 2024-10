La Nato di Rutte metta al centro dialogo e deterrenza I consigli di Minuto-Rizzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il nuovo segretario generale della, Mark, non è il primo olandese a ottenere la carica, tant’è vero che i Paesi Bassi sono diventati, con la nuova nomina, il primo stato per numero di segretari generali, e io stesso ho lavorato con il precedente neerlandese, Jaap de Hoop Scheffer, fino al 2008. Quindi questa non è una novità. Jens Stoltenberg va via dopo dieci anni, e il primo commento da fare è che forse questo sia stato un periodo un po’ troppo lungo. Un decennio è tanto tempo, soprattutto passato al vertice di un’organizzazione che lavora per consenso. La sua permanenza è stata causata dalle due successive proroghe, nel 2022 e nel 2023 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.