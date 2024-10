Frasi agghiaccianti nella notte al Grande Fratello | Fuori di qui la rompevo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) La dura lite avvenuta tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi durante un blocco pubblicitario nell’ultima puntata delha avuto degli strascichi notturni. Appena è finita la puntata Yulia si è avvicinata a MariaVittoria e si è lasciata scappare dellerivolte a Jessica. La bella toscana ha detto che se la lite fosse avvenutadal GF ‘l’avrebbe rotta in due’. “Io ho avuto problemi privati e lei mi ha detto ‘vai a mangiare’. Ma poi ‘disgraziata’? Lorenzo si è arrabbiato lui abitava nelle popolari. Andare a dire a una ragazza ‘vai a mangiare disgraziata’ è la cosa più brutta che potesse dire. Se io eroda questo contesto e mi diceva ‘disgraziata vai a mangiare’ io le avevo già sp io l’avevo già rotta in due. Si deve vergognare quella. Parliamo peggio degli uomini. Non devo più cadere nelle sue provocazioni”.