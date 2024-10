Ecco come funziona la propaganda putiniana in Italia e chi la finanzia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questo è il primo di tre articoli di Massimiliano Coccia sulla rete dellarussa inNon c’è una strategia lineare, non c’è un unico canale di approvvigionamento e soprattutto non c’è un esecutore unico ma una galassia di sigle, piccoli gruppi formali e informali, consolati onorari, ex deputati, consiglieri regionali, giornalisti, influencer e analisti dietro all’imponentein. Quello che da molti anni il nostro Paese vive e che si è acutizzato dall’invasione estesa dell’Ucraina è frutto dell’applicazione delle cosiddette «misure attive».