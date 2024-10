È morto Gavin Creel l’attore e star dei musical da Hair a Hello Dolly! era malato di una rara e aggressiva forma di cancro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ha destato stupore la morte, a soli 48 anni, di, una delle stelle deldi Broadway e vincitore di un Tony Award (l’Oscar del Teatro, ndr) nel 2017 per la sua interpretazione di Cornelius Hackl in “!”. Era noto per i suoi ruoli indi successo come “”, “Waitress” e “The Book of Mormon”. Il portavoce del cantante e attore, Matt Polk, ha rivelato alla CNN che la morte avvenuta ieri nella sua casa di Manhattan, è stata confermata dal partner di, Alex Temple Ward. Aè stata diagnosticata unadi sarcoma nel luglio 2024 e si è sottoposto a cure al Memorial Sloan Kettering di New York.