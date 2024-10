Doppia tegola per l’E-Work Jackson torna negli Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Goodbye Angel. È durata meno di un mese l’avventura della pivot statunitense nell’E-e in settimana arriverà l’ufficializzazione del suo ‘taglio’, anche perché la giocatrice ha già fatto le valigie ed è ritaStati Uniti, a conferma che non rientra più nei progetti della dirigenza. L’addio c’è stato sabato, quando la 23enne non è stata convocata per la gara di Genova contro Brescia e non è andata neanche al palasport a vedere le compagne. Alla base del divorzio c’è stato il suo atteggiamento (ha saltato molti allenamenti senza spiegazioni), ma soprattutto la sua intenzione di prendersi una ‘pausa’ dalla pallacanestro o comunque di rire a casa. Comportamenti che hanno portato la dirigenza a darle il benservito.