Conte | Il campo largo non esiste più

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giuseppeha scelto Rai Uno e il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa per ufficializzare quanto era già sotto gli occhi di tutti. «Ilnonpiù», ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, spiegando di «non essere disponibile» ad affiancare il suo simbolo a quello di Matteo Renzi alle prossime Regionali in Emilia-Romagna e Umbria, in quanto il leader di Italia Viva «si è sempre distinto per distruggere, rottamare, che prende i soldi dai governi stranieri ed è all’origine della contaminazione tra affari e politica». Renzi: «Sevuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Ma non sulla pelle dell’Emilia-Romagna» «Dal momento in cui la risposta di Elly Schlein è: “Io non faccio polemiche”, allora c’è qualcosa che non va. Non c’è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c’è un problema serio», ha aggiunto