Blitz rapidi prima dell’operazione di terra così Israele è già entrato in Libano

Incursioni rapide indi commando israeliani,di quelle 'limitate' iniziate ieri sera e, soprattutto,di dare il via alla 'nuova fase' della guerra con l'attesa – forse imminente – operazione di. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono state veloci incursioni in vista della possibile operazione su più vasta scala, ladalla guerra dei 33 giorni del 2006 trae gli Hezbollah libanesi, e isono serviti "per preparare il terreno per una possibile invasione più ampia", ha scritto il New York Times, citando sei ufficiali e funzionari israeliani e un funzionario occidentale. Raid con l'obiettivo di raccogliere informazioni d'intelligence sulle posizioni di Hezbollah vicino al confine con ile per individuare tunnel e siti militari del gruppo sciita, 'decapitato', orfano del suo leader Hasan Nasrallah.