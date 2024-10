Alessandro Michele porta in scena la Sala Bianca di Valentino alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una collezione coraggiosa, che sembra destinata a essere un grande successo. Rispettando i canoni della griffe che crede fermamente nel proprio stilista. La pre-collezione di, svelata online a fine giugno, è partita con la vendita al dettaglio in due flagship storedi Parigi proprio ieri mattina il 30 settembre. E i suoi abiti non possono fare altro che farci sognare: mantenendo alto il livello e l’identità del brand, ha comunque saputo inserire quel tocco barocco che è tipico del suo stile. Il tocco bohémienne dipera Parigi È il trionfo di pizzi e merletti, e ci sono tantissime inspo ribilissime anche nella vita di tutti i giorni. In primis le décolléte, abbinate a mini dress ampi e dai colori pastello.