Teramo vasto incendio nell’azienda di solventi Kemipol | le autorità vietano di uscire di casa

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unha colpito oggi la, un’azienda die diluenti situata nella zona industriale di Pineto, in località Scerne (). Le fiamme hanno provocato una gigantesca nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. La situazione ha immediatamente messo in allarme la popolazione locale.Leggi anche:in via Giuseppe Alessi a Palermo: evacuato un palazzo “Non uscite di” La polizia ha lanciato un avvertimento chiaro: «Non uscite di», invitando tutti a restare al sicuro fino a quando l’non verrà domato. Anche il Comune di Roseto degli Abruzzi, poco distante, ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre per evitare il contatto con il fumo tossico. Al momento le informazioni sull’origine dell’sono ancora scarse, ma la priorità resta la sicurezza dei residenti.