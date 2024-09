San Michele Palio in rosso Moncioveta prende tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilde Sansi tinge di, il colore del rioneche ha vinto tutte e tre le prove e ha sbaragliato il campo nell’edizione 62 della manifestazione che ha coinvolto e richiamato tanta gente. Serata di emozioni, serata di polemiche. Il verdetto è giunto poco oltre la mezzanotte, dopo che si era svolta la Lizza, la corsa a staffetta in piazza Mazzini. C’è voluto il fotofinish per stabilire l’ordine di arrivo, con la squalifica di San Rocco (per un contatto di un suo portacolori), che ha spianato la strada a. Subito dopo la corsa c’è stata l’apertura delle buste con i giudizi delle sfilate da parte della giuria tecnica 2024 composta da Gianfranco Anzini, Alessandra Canettieri, Anna Tangredi, Laura Soprani, Alberto Bassetti e Lia Francesca Morandini.