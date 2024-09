Protesta degli alluvionati | Allagati due volte ora basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Siamo diventati la cassa di laminazione di quartiere ma la sindaca Elena Zannoni ci ha assicurato che in breve verrà costruita una cassa di espansione a circa un chilometro dal quartiere". A Lugo, quartiere Madonna delle Stuoie, l’alluvione è arrivato per la seconda volta in 16 mesi e i residenti sono esasperati. Daniele Montanari, 73 anni, si è trovato con 50 centimetri d’acqua in casa anche la settimana scorsa e ha costituito un comitato di cittadini che è stato ricevuto nella serata di venerdì dalla sindaca. "Stavolta ci ho rimesso solo, si fa per dire, due frigoriferi, ma anno scorso i danni sono arrivati a quota 30mila euro rimborsati con 5mila euro", attacca Montanari che abita in via Gattinelli.