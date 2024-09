Progetti innovativi per l’industria del packaging L’azienda è tra i leader mondiali del settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) IL GRUPPO Marchesini ha accolto la sfida delle nuove tecnologie. "Viviamo in un mondo in cui la richiesta tecnologica è sempre più alta e crescono le aspettative dei clienti verso la perfezione del prodotto; richieste che sono stimolate dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dai progressi nella robotica. Vedo il futuro delin macchine che, coadiuvate da robot, con software di livello, siano capaci di cambiare il formato da sole e si mettano in produzione da sole, con un sistema centrale che dà gli input. Andiamo verso un minor apporto delle ’mani dell’uomo’, per non contaminare in nessun modo il prodotto farmaceutico e cosmetico che viene confezionato, garantendo tempi certi sulla produzione dei lotti.