Palazzi sulle aree dismesse A Rho 1 200 abitanti in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dalla nuova sede di Rho Soccorso nell’area di via Labriola-via Aldo Moro ai restauri di Villa Burba. Dal recupero delleindustriali ex Cmr e Rotoincisa di via Mattei, chiuse da decenni, agli interventi negli impianti sportivi di via Pirandello. Sono i progetti, presentati dall’amministrazione comunale ai cittadini, che cambieranno il volto del quartiere Stellanda-Capuana di Rho. Questi progetti rientrano nell’ambito di “Rho-La città che cambia“ e alcuni sono già stati realizzati: per esempio il restauro conservativo delle sale di Villa Burba e la riqualificazione del suo parco storico, con l’efficientamento energetico degli impianti, il miglioramento dell’accessibilità, la messa in sicurezza delle coperture della corte rustica, oltre alla riqualificazione degli arredi esterni e degli specchi d’acqua del parco e alla pulizia e messa in sicurezza del muro di cinta.