Newcleo raccoglie altri 135mln | avanti con piani sviluppo in Italia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 set. (askanews) – Chiusa una raccolta di capitale da 135 milioni di euro per, la startup del nucleare di nuova generazione fondata dallo scienziato Stefano Buono. L’annuncio in un comunicato stampa nel quale la società conferma la decisione di spostare l’headquarter da Londra a Parigi, per poter gestire le proprie attività all’interno dei confini dell’Unione europea e andarecon lodei nuovi reattori nucleari. I progetti strategici della startup includono lodi un reattore precursore inentro il 2026, con un investimento previsto di 133 milioni di euro tra il 2025-2027 nel centro di ricerca di Brasimone (Bologna). Inla società ha già investito 90 milioni di euro e conta 400 dipendenti, poco meno della metà dell’organico complessivo.