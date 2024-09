Laurea in psicologia col massimo dottorato e master eppure i miei 7 anni da docente da MAD valgono 0 Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 30 settembre 2024) Inviata da Giusy Lombardo - Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quale merito? Quello che si richiede agli aspiranti docenti, uno penserebbe. E invece no, niente di più falso!inconseguita con ildei voti,di Ricerca in, pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali,universitario di secondo livello (rigorosamente in presenza e con tesi finale riconosciuta meritevole di un premio in denaro) “Esperto nei disturbi dell’apprendimento e nelle difficoltà scolastiche”,in cultura socio-filosofica: 47 punti complessivi secondo le vigenti tabelle ministeriali per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. L'articoloincoldada MAD0.