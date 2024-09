Inzaghi | Inchiesta ultras? Indicazione dalla società Poi svela due titolari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conferenza stampa peralla vigilia di Inter-Stella Rossa di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme a Stefan de Vrij. CONFERENZAALLA VIGILIA DI INTER-STELLA ROSSA CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di Inter-Stella Rossa, prima partita di Champions League., quest’anno nel gestire alcune cose cosa richiede di diverso il tuo lavoro? Ne avevo parlato nella conferenza il giorno del raduno. Vincere è difficile, rivincere lo è di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca forse la continuità che bisogna allenarla. Tutte le squadre hanno avuto difficoltà, in Serie A ci sono state sei “capoliste” in sei giornate diverse. Stiamo cercando di migliorare. Per la partita di sabato, i ragazzi hanno fatto una grandissima gara. I due gol presi sono stati motivo di analisi stamattina.