Il Raddoppio del giorno di lunedì 30 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 30 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Una selezione dei migliori eventi calcistici della giornata per aiutarti a fare la tua giocata vincente! Oggi abbiamo scelto con cura una scommessa singola e una proposta per il, ottimizzate per ottenere il massimo rendimento con un rischio calcolato. Ecco i dettagli! Scommessa Singola STAKE SINGOLA: 4% Data Partita Pronostico Quota 30/09/2024 Brescia – Cremonese (Serie B) Gol (Entrambe segnano) 1.80 Analisi: Il derby lombardo tra Brescia e Cremonese promette scintille. Entrambe le squadre sono dotate di un potenziale offensivo interessante e spesso faticano a mantenere la porta inviolata.