Il Cardinale Parolin all' Onu | Dubbi su proporzionalità risposta Israele

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 28 settembre 2024 "La Santa Sede continua a essere preoccupata per l'instabilità in corso in Medioriente, in particolare dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 inda parte di Hamas e altri gruppi armati palestinesi. Tuttavia, lamilitare di, considerando l'alto numero di vittime civili, solleva molti interrogativi sulla sua". Così il segretario di Stato vaticano ilPietrointervenuto all'assemblea dell'Onu oggi a New York."La Santa Sede chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza e in Cisgiordania e il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. Chiede inoltre che venga garantita l'assistenza umanitaria alla popolazione palestinese.