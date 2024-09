Droga e tirapugni Un ventenne finisce nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si nascondevano dietro una vettura quando la polizia è passata per un controllo nel centro città. Gli agenti hanno notato due giovani, un 19enne tunisino e un 20enne italiano, in zona piazza Roma, seduti sullo scalino di un portone. Quando sono stati chiesti loro i documenti, sabato sera, l’italiano non li aveva con sé ed è stato accompagnato fino allo scooter, che aveva parcheggiato poco lontano, per recuperarli nel bauletto del mezzo. Nel tragitto ha tentato di disfarsi di un involucro di plastica, subito recuperato dai poliziotti, che conteneva 2,60 grammi di hashish. Mentre apriva il bauletto gli agenti hanno intravisto anche un coltello, nascosto tra altri oggetti contenuti all’interno. Il 20enne non ha saputo spiegare il motivo dell’arma il cui possesso è vietato.