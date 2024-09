Dai Lions visite mediche gratuite sabato 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 – A grande richiesta da parte della cittadinanza torna l’iniziativa firmata dal Dipartimento Salute deidella Toscana “Camper della salute”.12un Camper attrezzato per eseguire screening glicemico e indagine findrisc - per capire attraverso 8 domande quale è il rischio di sviluppare il Diabete nei prossimi 10 anni - sarà in Piazza Buondelmonti all’Impruneta, dalle ore 10 alle 18. Disponibile quest’anno anche il camper oculistico per il controllo del glaucoma. Nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, grazie alla collaborazione delle Misericordie che mettono a disposizione i propri ambulatori, sarà anche possibile effettuaresenologiche e cardiologiche, che non richiedono prenotazione e che sono rigorosamente