Corona offeso in discoteca | la sua reazione agli insulti e le urla

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non soltanto le ospitate nei podcast più popolari, Fabriziocontinua anche a fare le serate in(attività che in realtà faceva già quando stava con Belen), ma l’ultima non è andata benissimo. Una volta che l’ex re dei paparazzi ha fatto il suo ingresso sul palco, un gruppo di ragazzi ha iniziato ad insultarlo con un coro particolare: “Scem0, scem0, scem0!“.(che è stato querelato da Selvaggia Lucarelli) ha preso il microfono in mano ed ha replicato come farebbe qualsiasi ragazzino delle medie: “Silenzio. Il primo che continua are, vengo e gli faccio una faccia così davanti a tutti! E poi magari vado con le vostre fidanzate che hanno 30 anni meno di me e non hanno mai visto un vero uomo. Sono 30 anni che vi racconto la storia“.