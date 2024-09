Chiedo a Marotta e Zanetti ' ndrangheta in curva | la telefonata di Simone Inzaghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prestazioni, rinnovi di contratto e biglietti per le partite. Sono solo alcuni dettagli che emergono dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, della squadra Mobile milanese della Sisco nell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan, che ha portato all'arresto di 18 ultrà . Nel 2023 Marco Ferdico e Mauro Nepi si trovavano a bordo di un'auto diretta alla Pinetina, il centro sportivo dove si allena l'Inter. L'obiettivo era avere un confronto con Mr.e Milan Skriniar. Con l'allenatore i rappresentanti dellavogliono discutere delle difficoltà che in quel momento la squadra stava riscontrando. Stando a quanto ha spiegato Ferdico, le intenzioni degli ultrà non erano intimidatorie: "No, aggressivo no, però gli dico Mister io ti voglio dire una cosa qua sei a Milano non sei in provincia a me mi dispiace però devi iniziare a tirare fuori un attimo la garra".