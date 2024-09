Brennero A star is born o Lo squalo? La tv del 30 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 30, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Terzo livello”, parte 1 e parte 2. Nel primo, Costa e Kofler si muovono su binari separati: Paolo continua a dare la caccia al Mostro, Eva deve occuparsi di un caso che mette in crisi l’equilibrio tra comunità italiana e tedesca. Nel secondo, mentre Eva si avvicina alla soluzione del caso di Matteo si trova a dover affrontare una profonda crisi con suo marito Andreas. Paolo, intanto, fa delle importanti scoperte sul Mostro. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Lo Spaesato”. Teo Mammucari si avventura nei piccoli paesi della provincia italiana, ne incontra gli abitanti, sperimenta tradizioni ed usanze e racconta poi tutto in uno spettacolo di stand up comedy nel teatro del posto. Su RaiTre alle 21.