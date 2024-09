Arteta | Mi ha colpito la disponibilità di Calafiori È un combattente che farebbe di tutto per la squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions tra Psg e Arsenal. L’allenatore dei Gunners ha avuto anche parole d’elogio per, arrivato inquest’estate. Parlando di cosa lo hadi più del difensore italiano,ha detto: «La sua. Nel momento in cui ho parlato con lui al telefono per la prima volta, ha voluto venire qui. Ha capito subito cosa volevamo e sentiva che sarebbe stato perfetto per questo posto, e così è stato. È atterrato con il più grande sorriso sul volto. Ha un’energia e un’aura intorno a sé. È molto simpatico, è un, un giocatore che vuole giocare nel modo in cui vogliamo noi e chediper la. Quando hai queste qualità, molte cose devono andare storte perché tu non abbia successo».