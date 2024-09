Adani | L’Inter dipende da se stessa Rimane la più forte di tutte!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)ritorna a vincere contro l’Udinese e tiene il passo delle rivali in campionato. Danielesulla Rai è ancora sicuro della sua opinione sui nerazzurri. FAVORITI – La corsa al primo posto è fitta, pian piano il campionato sta entrando nel vivo. Danielenellaposizione sulla favorita: «da se, vince sempre quando è in forma. Ha la rosa più lunga, ha tutti i titolari, se Bisseck non dorme e marcanon soffre. Se costruisci un percorso nella qualità del gioco poi devi tenere il fardello di partire avvantaggiata con tutti.deve sempre essere tale anche senza Lautaro Martinez. In casa del Manchester City è arrivata la miglior partita di quest’anno senza Lautaro Martinez.