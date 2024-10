26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti, più di un quarto sono donne e bambine (Di lunedì 30 settembre 2024) Da quando lunedì Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah, più di 630 persone sono state uccise in Libano, secondo il ministero della sanità del paese. Almeno un quarto sono donne e bambine. Più di 2mila i feriti. Hezbollah ha confermato ufficialmente la morte di Mohammed Sarour, capo della sua unità di droni. Il direttivo della Banca centrale del Messico (Banxico) ha deciso un taglio di 25 punti base del tasso d’interesse, portando l’indice dall’10,75 al 10,50 per cento su anno. Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha presieduto una riunione dei ministri degli Esteri dei Brics a margine della 79ma assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Per la prima volta la riunione dei Brics si p conclusa senza l’adozione di un comunicato finale congiunto. (Di lunedì 30 settembre 2024) Da quando lunedì Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah, più di 630 personestate uccise in, secondo il ministero della sanità del paese. Almeno un. Più di. Hezbollah ha confermato ufficialmente la morte di Mohammed Sarour, capo della sua unità di droni. Il direttivo della Banca centrale del Messico (Banxico) ha deciso un taglio di 25 punti base del tasso d’interesse, portando l’indice dall’10,75 al 10,50 per cento su anno. Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha presieduto una riunione dei ministri degli Esteri dei Brics a margine della 79ma assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Per la prima volta la riunione dei Brics si p conclusa senza l’adozione di un comunicato finale congiunto. (Strumentipolitici)

Il governo del Perù ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni in 11 distretti di Lima a causa dello sciopero dei trasportatori in corso nell’area. Lo ha dichiarato il Presidente Emmanuel Macron durante un viaggio in Canada, denunciando il numero “assolutamente scandaloso” di vittime civili. (Strumentipolitici)

