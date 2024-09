LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | Pogacar in testa a tre giri dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Tantissime le azioni nel gruppo, ma nessuno riesce a fare realmente la differenza. 15.36 Non continua la sua azione il campione olimpico, si muove nuovamente Ciccone. 15.35 RIPARTE EVENEPOEL! Il belga è il più attivo nel gruppo in questo momento. 70 km alla conclusione. 15.34 Prova a muoversi Giulio Ciccone: l’azzurro si mette alle spalle di Brandon McNulty. 15.33 Rallentano Evenepoel e Van der Poel, così si fa il gioco di. 15.32 SI MUOVE EVENEPOEL! Scatto del campione olimpico, al quale fa seguito il contrattacco di Van der Poel. 15.31 Conclusi i primi 200 km di corsa. 15.28e Sivakov ora possiedono 50? di margine sul gruppo. Non è un divario così scarso su questo tracciato. 15.26 Ora è Tim Wellens a fare il ritmo nel gruppo di. Il Belgio si gioca uno dei suoi uomini migliori. 15.25 Nel gruppo non c’è selezione.