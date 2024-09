Le Iene inchiodano Sinner il motivo è clamoroso VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 29 settembre 2024) La trasmissione di Mediaset confeziona un servizio contro il numero uno al mondo dicendo che sono stati usati due pesi e due misure Un attacco diretto. Di quelli che lasciano a bocca aperta e che stanno facendo arrabbiare tantissimi utenti e tifosi italiani. Ma cosa è successo? Qualcosa di incredibile, ovvero una trasmissione famosa come leche va in onda su una rete come Mediaset che confeziona un servizio contro Jannik. Il tennista numero uno al mondo è stato attaccato dalle, una trasmissione italiana (Ansa Foto) Cityrumors.itUna televisione italiana che fa di tutto per dimostrare che il numero uno al mondo è stato aiutato nel caso doping. Una cosa sconcertante che ha fatto infuriare tantissimi utenti che sui social hanno riversato tutta la loro rabbia e incredulità nel vedere un servizio del genere.