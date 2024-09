La Roma con Juric vince ancora e senza Dybala | 2-1 al Venezia Avevano i ragione i Friedkin su De Rossi?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Lacon, pure: 2-1 al. La massima di Kolarov regge sempre: i tifosi capiscono poco di calcio. Il core de(poi bisognerebbe capire quanto rappresentativo sia) continua a battersi il petto per l’esonero di Daniele De. Intanto i fatti, ossia i risultati, continuano a parlar chiaro. In campionato siamo a due vittorie su due. Più un pareggio in Europa League contro il Bilbao che ha segnato nel finale, va ricordato. Le due vittorie in campionato sono arrivare entrambe in casa. La prima contro l’Udinese che domenica scorsa era in testa alla classifica (3-0) e oggi contro ildi Di Francesco. In rimonta. Due a uno. Reti di Cristante (l’uomo più avversato dalla tifoseria) e di Pisilli il bambino che era caro a Mourinho e che pure Defaceva giocare. È rimasto in panca il tedesco Hummels.