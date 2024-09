Il successore designato L’uomo della politica sul solco di Khomeini Saffiedine è già pronto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Un turbante nero, un ayatollah, dopo un turbante nero. Con la morte di Hassan Nasrallah, come già 32 anni fa, il cambio al vertice di Hezbollah avviene sempre per mano israeliana. Allora Abbas al Musawi fu ucciso ucciso con moglie e figlia da un missile Hellfire israeliano. Oggi Hassan Nasrallah – che dal 1992 ha guidato Hezbollah come carismatico e duro segretario generale – è stato eliminato da una pioggia di 80 bombe israeliane, e al suo posto verrà quasi certamente eletto un altro ayatollah, Hashem Safieddine, 60 anni, cugino da parte di madre di Nasrallah, già oggi, con il placet di Teheran, di fatto numero 2 dell’organizzazione. In qualità di capo del consiglio esecutivo, Safieddine supervisiona gli affari politici di Hezbollah e fa anche parte del ConsiglioJihad, che gestisce le operazioni militari del gruppo.