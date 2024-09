Ho pagato tanti prezzi | Giletti torna in Rai e si confessa dalla Venier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Non sono mai stato ideologico, un colpo di qua, un colpo di là, ho cercato di essere sempre un cane da guardia contro il palazzo, sempre da parte della gente": Massimolo ha detto nel salotto di Maraa Domenica In su Rai 1. "Sono stato accusato di essere un po' populista - ha aggiunto il conduttore - ma per me la parola 'popolo' è un termine di alto livello". Dopo un periodo di stop,è pronto are in tv: lunedì 30 settembre comincia su Rai 3 il suo nuovo programma, Lo Stato delle Cose. Sulla sua nuova trasmissione,ha detto: "Racconteremo quello che viviamo, come sempre", "le mie inchieste le faremo sempre".