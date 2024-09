Guida TV Sky Cinema e NOW | Vangelo Secondo Maria Domenica 29 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 29 settembre 2024)29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15,segna il debutto di un nuovo film Sky Original. Protagonisti sono Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, in una storia d'amore universale, antica ma al contempo originale, diretta da Paolo Zucca e ispirata all'omonimo romanzo di Barbara Alberti. La pellicola esplora temi di amore e accettazione in un contesto che promette di toccare il cuore degli spettatori. Su SkyDue HD alle 21:45, sarà trasmesso lo stesso film, offrendo così a un pubblico più ampio l'opportunità di scoprire questa nuova propostatografica. Su SkyCollection HD alle 21:15, il divertimento continua con Shrek 2.