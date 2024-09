Firenze il gip archivia l’indagine sull’allieva carabiniera suicida Il cronista del Corriere perquisito dopo la richiesta di archiviazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) È statatasul caso della 25enne allievadella Scuola marescialli e brigadieri di, morta il 22 aprile scorso sparandosi un colpo di pistola all’interno della struttura. Come riporta ilFiorentino, la gip del capoluogo toscano Anna Liguori ha accolto ladizione presentata dal sostituto procuratore Giacomo Pestelli: “Non sono ravvisabili gli estremi di alcuna condotta penalmente rilevante che abbia potuto determinare o rafforzare il propositorio”, si legge nell’ordinanza, depositata il 14 agosto scorso. Secondo il pm, in particolare, “non è emerso alcun elemento che possa portare anche solo a ipotizzare che la ragazza sia stata vittima di qualsivoglia condotta maltrattante o persecutoria all’interno della scuola”, come invece denunciavano la famiglia e il sindacato dei carabinieri Unarma.