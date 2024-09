Due studentati universitari Via libera dal Governo | rinascono edifici dismessi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Dueabbandonati candidati a diventarepercon il plauso della Presidenza del Consiglio, ma per arrivare in porto servono partner. "Pioltello, progetto esemplare di riconversione", il commento con il primo viain arrivo da Roma. La metamorfosi riguarderà l’ex Enaip, scuola professionale, di proprietà del Comune, e l’ex caserma dei carabinieri, che appartiene, invece, a Città Metropolitana. Dopo il semaforo verde delche ha accettato l’ipotesi di trasformazione, si mette in moto l’iter verso il traguardo, municipio ed ex Provincia hanno già firmato un protocollo di intesa per il restyling. "Per noi questa devuol dire che Stato, Europa, Città Metropolitana ci daranno una mano a trovare alleati seri e qualificati - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto -.