Chi è Deborah Lettieri la nuova professoressa di ballo che ha preso il posto di Raimondo Todaro ad Amici

(Di domenica 29 settembre 2024)è ladidi2024, che haildinella scuola. Nata a Parma, è una ballerina e coreografa, conosciuta con lo pseudonimo di Gloria di Parma. Dopo Rosa Fumetto, è stata la seconda italiana a entrare a far parte del corpo didel noto locale parigino Crazy Horse. Per quanto riguarda la tv, in passata è stata giudice del programma Dance Dance Dance, in onda su Fox Live. Chi è, lainsegnante diè nata a Parma nel 1983. Sin da giovane si avvicina al mondo della danza, e dopo essersi specializzata presso la scuola Jazz Dance Studio, aggiunge al suo curriculum anche gli studi in scienze motorie all’Università degli studi di Parma.