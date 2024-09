Catania danno fuoco a una 26enne in strada | fermate due donne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2024) Due, ritenute responsabili di aver aggredito una ragazza di 26 anni acon del liquido infiammabile, sono statecon l'accusa di tentato omicidio. Le due, al culmine di una rissa tra famiglie, avrebbero gettato addosso alla vittima della benzina per poi darle, provocandole ustioni in molte parti del corpo. Attualmente, laè ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile del capoluogo etneo, guidata da Antonio Sfameni, al termine di una indagine condotta in meno di 48 ore.