A volte un cane può salvare la famiglia

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Papa ha ragione: abbiamo messo i cagnolini al posto dei figli. O almeno questo è quanto è capitato a me e a mia moglie. Quando il ragazzo che avevamo in affido se ne andò da casa nostra, per colmare il vuoto affettivo e dimenticare il fallimento come genitori decidemmo di prendere dei cani. Dei Golden Retriever. La prima ad arrivare fu Alegra. Si scrive con una elle sola, come il saluto tipico nel romancio dell'Engadina. Naturalmente, Alegra è tutto fuorché una cagnetta allegra: ha occhioni marroni e malinconici, vive di coccole, è pigra, ama stare in terrazza a controllare il vicinato.