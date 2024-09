Vuole più soldi dai servizi sociali e si incatena alla ringhiera del comune Denunciato 29enne in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Un gesto disperato contro il presunto mancato supporto economico da parte deiUn giovane di 29 anni di Terracina ha inscenato una protesta estrema nel pomeriggio di venerdì 27 settembre 2024,ndosi a un corrimano posto all’ingresso del Palazzo Comunale, impedendo così l’accesso ai dipendenti e al pubblico. Il gesto, secondo quanto emerso, è nato dal malcontento del giovane per il presunto mancato supporto economico da parte deilocali. Un’azione eclatante per richiamare l’attenzione Il ragazzo, che attualmente è sottopostomisura di sorveglianza speciale di P.S. per un periodo di tre anni, ha scelto un’azione eclatante per manifestare la sua frustrazione e richiamare l’attenzione delle autorità e della cittadinanza sulle difficoltà economiche che sta attraversando.