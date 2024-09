Tifosi Atletico Madrid sui social allo stadio con mascherine per insultare Vinicius senza essere identificati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)con delleper poterJr. e altri giocatori del Realpoter. E’ questo l’appellodi alcunidell’in vista del derby di domenica contro i cugini blancos. Ed è un’iniziativa contro cui la Liga subito si schiera, invocando l’arresto immediato di coloro che hanno promoso questa “campagna d’odio che cerca di promuovere atti razzisti e umilianti”. Tutti i soggetti rintracciabili saranno denunciati dalla lega guidata da Tebas. Così si legge in un comunicato: “La suddetta campagna costituisce un reato di incitamento all’odio , chiaramente definito nel Codice penale. LALIGA condanna fermamente queste azioni che, direttamente o indirettamente, incoraggiano, promuovono e incitano all’odio contro una persona specifica, in questo caso il giocatoreJr., per causa la loro razza”.