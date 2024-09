Strage di Nuovo il 14enne sopravvissuto | La sera prima eravamo tranquilli la mattina mi hanno svegliato le urla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) “Quando siamo andati a letto, la. Non c’era stato nessun problema. Laperò sono state lea svegliarmi. In casa gridavano tutti” Ilallo sterminio della sua famiglia da parte del padre Roberto Gleboni. Il ragazzino è stato operato alla mandibola e gli investigatori avevano bisogno di ascoltare perché è il testimone oculare del massacro in casa quando il padre ha ucciso la madre, il fratello e la sorella per poi uccidere un vicino e quindi andare a casa della mamma e sparare anche contro di lei. L’ultimo colpo è stato invece per se stesso. Ieri, in audizione protetta nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro ha risposto alle domande con accanto il tutore legale nominato dal Tribunale per i minori, l’avvocato Antonio Cualbu.