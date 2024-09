Rezza insulta il pubblico | Mettete via quei cellulari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Civitanova, 28 settembre 2024 – Armeggiare con il cellulare a teatro non è mai una bella idea e se sul palco c’è Antonioè proprio pessima. L’hanno sperimentato due consigliere comunali, Paola Fontana e Paola Campetelli, investite da uno schietto insulto dell’artista. Gelo in sala al teatro Rossini giovedì sera, con la platea gremita ed entusiasta dell’attore e regista, che ha portato a Civitanova lo spettacolo “Fratto X”, un successo longevo e bagnato da sold out e standing ovation finale. La performance costruita su sketch dissacranti e geniali, con tanto dinudo sul palco, si è arricchita di richiami al; rude quello alle due consigliere in prima fila, mentre verso altri settori ha intimato “spegneteche vi illuminano la faccia e non è un bel vedere”.