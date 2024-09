Quiz sulla formazione! Puoi nominare la formazione del Brighton che ha battuto il Chelsea 4-1 nel 2022?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024) Breaking: Il tuo ultimo QuattroQuattroDue ilè qui e con ilpronto a ospitare ilin Premier League questo fine settimana, stiamo rivisitando un recente scontro tra le due squadre. I londinesi hanno visitato ilnell’ottobre, con il nuovo allenatore delGraham Potter che si è scontrato con la squadra che aveva lasciato all’inizio di quella stagione. Era uno che una parte avrebbe ricordato con affetto. I tifosi di casa fischiavano il loro ex capo prima della partita in quello che si rivelò un pomeriggio infelice per Potter. Ilè crollato per una sconfitta per 4-1 all’Amex Stadium e ildella Premier League per te èi Seagulls titolari XI quel giorno, da davanti a dietro.