Quando la prossima partita di Sinner a Pechino? Programma avversario precedenti

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikaffronterà Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di, l’appuntamento è per lunedì 30 settembre in orario ancora da definire. Il numero 1 del mondo è riuscito a battere in rimonta il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, guadagnando così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. Il tennista italiano, su cui grava la spada di Damocle del ricorso presentato dalla WADA, partirà con i favori del pronostico contro il ceco, ma dovrà stare particolarmente attento a un rivale molto rognoso e insidioso. Jannikha vinto l’unico precedente disputato contro Lehecka, 22enne numero 37 del ranking ATP: pochi mesi fa ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dove l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3.